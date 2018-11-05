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Реализованные удаления Кучерова и Сергачёва не помешали «Тампе» победить

Реализованные удаления Кучерова и Сергачёва не помешали «Тампе» победить
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Оттава Сенаторз» в овертайме уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, 0:1).

В первом периоде гости дважды отличились в большинстве после удаления российских игроков «молний» Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва – голы на счету Бобби Райана и Максима Лажуа. Гости отыгрались стараниями Седрика Пакетта и Мэттью Жозефа, но за пять до окончания основного времени «сенаторы» благодаря шайбе Коди Сеси вновь вышли вперёд. «Тампа» восстановила равновесие, сняв вратаря и реализовав удаление на Сергачёве. А победу клубу из штата Флорида принёс точный бросок Янни Гурда в овертайме.

Никита Кучеров заработал показатель полезности «-1» и пять раз бросил в створ ворот за 18 минут и 35 секунд, проведённых на льду. У Сергачёва «0», два броска и 18.12. Андрей Василевский участия во встрече не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2018, понедельник. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3 : 4
2:0, 0:1, 1:2, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Райан (Стоун, Шабо) – 04:55 (5x4), 2:0 – Лажуа (Дзингел, Бёдкер) – 14:49 (5x4), 2:1 – Пакетт (Макдона, Эрни) – 20:38 (5x5), 2:2 – Жозеф (Чирелли, Строльман) – 43:04 (5x5), 3:2 – Сеси (Тирни, Стоун) – 55:16 (6x5), 3:3 – Пойнт (Джонсон, Макдона) – 59:33 (6x4), 3:4 – Гурд (Пойнт, Макдона) – 60:14 (3x3)
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