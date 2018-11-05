Голубович – о доигровке матча с Канадой: семь минут анархического хоккея

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович подвёл итоги стартового матча с командой «Канада в красном» (4:2) на Мировом кубке Вызова. Игра стартовала в ночь на 4 ноября, но за семь минут до конца встречи на стадионе в Канаде начались проблемы с освещением, в результате чего концовку доиграли на следующий день.



«Скажем так, я не сторонник нагнетать атмосферу. Канадцы всем тренерским штабом за сорок минут до игры кричали, готовились, разминались. Не вижу в этом необходимости, потому что легко можно перегореть. Возможно, это и произошло. Все — и мы, и канадцы — собирались выйти и выложиться полностью. Вопрос был в том, у кого хватит хладнокровия. 3:2 — очень скользкий счёт.



Как опишу игру? Семь минут анархического хоккея со стороны обеих команд. Одним нужно было забивать, другим — наоборот. Вот, собственно, и всё.



Тренировка после игры? Мы сосредоточились на индивидуальной работе. На позитивных моментах, на игровых упражнениях, чём-то легком. Нужно, чтобы ребята спокойно готовились к следующему матчу, турнир только начинается. Они в том возрасте, когда нужно начинать самостоятельно контролировать такие моменты, как подготовка к играм», — цитирует Голубовича официальный сайт Федерации хоккея России.

Россия «выносила» Канаду – выключился свет. Это похоже на провокацию Канадцы всё списывают на погодные условия.