Итоги дня НХЛ для россиян: «+2» Наместникова, четыре силовых приёма Бучневича

В Национальной хоккейной лиге состоялись три матча регулярного чемпионата, в которых приняли участие пять российских хоккеистов.



Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников отметился результативной передачей в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:1), в этой игре форвард «синерубашечников» Павел Бучневич провёл четыре силовых приёма. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров нанёс пять бросков в игре с «Оттавой Сенаторз» (4:3 ОТ), а форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин заработал показатель полезности «-1» в матче с «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ). Голкиперы Андрей Василевский и Сергей Бобровский участия в матчах не принимали.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 0+0 -1 2 5 1 0 - 18.35 Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 0+0 0 2 2 0 1 - 18.12 Наместников (н) «Рейнджерс» 0+1 +2 0 0 1 1 - 14.18 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 1 4 0 - 17.04 Панарин (н) «Коламбус» 0+0 -1 0 2 0 0 - 22.44