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Итоги дня НХЛ для россиян: «+2» Наместникова, четыре силовых приёма Бучневича

Итоги дня НХЛ для россиян: «+2» Наместникова, четыре силовых приёма Бучневича
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялись три матча регулярного чемпионата, в которых приняли участие пять российских хоккеистов.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников отметился результативной передачей в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:1), в этой игре форвард «синерубашечников» Павел Бучневич провёл четыре силовых приёма. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров нанёс пять бросков в игре с «Оттавой Сенаторз» (4:3 ОТ), а форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин заработал показатель полезности «-1» в матче с «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ). Голкиперы Андрей Василевский и Сергей Бобровский участия в матчах не принимали.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+0-12510-18.35
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+002201-18.12
Наместников (н)«Рейнджерс»0+1+20011-14.18
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-10140-17.04
Панарин (н)«Коламбус»0+0-10200-22.44
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