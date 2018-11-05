Итоги дня НХЛ для россиян: «+2» Наместникова, четыре силовых приёма Бучневича

В Национальной хоккейной лиге состоялись три матча регулярного чемпионата, в которых приняли участие пять российских хоккеистов.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников отметился результативной передачей в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:1), в этой игре форвард «синерубашечников» Павел Бучневич провёл четыре силовых приёма. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров нанёс пять бросков в игре с «Оттавой Сенаторз» (4:3 ОТ), а форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин заработал показатель полезности «-1» в матче с «Анахайм Дакс» (2:3 ОТ). Голкиперы Андрей Василевский и Сергей Бобровский участия в матчах не принимали.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|-1
|2
|5
|1
|0
|-
|18.35
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|0
|2
|2
|0
|1
|-
|18.12
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+2
|0
|0
|1
|1
|-
|14.18
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|1
|4
|0
|-
|17.04
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|22.44