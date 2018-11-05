С. Фёдоров — о матче со СКА: ЦСКА ждёт встреча с быстрой и мастеровитой командой

Член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров поделился ожиданиями от предстоящей игры со СКА.



«Спаренные матчи – самые сложные. Это испытание, особенно если они проходят на выезде. В НХЛ порой их играют с перелётом на 1000 с лишним километров. Но ЦСКА сейчас играет дома. И думаю, команда готова к подобному испытанию. В воскресенье «армейцы» победили очень непростого, злого соперника. Но держа в уме матч в понедельник, я бы посоветовал забыть игру с «Йокеритом» и в штатном режиме готовиться к следующей. Я думаю, тренерский штаб ЦСКА и сами игроки понимают, что их ждёт встреча с быстрой и более мастеровитой командой, которая к тому же имела пару дней отдыха.



Плюс «армейское дерби» всегда отличается самоотверженной борьбой, быстротой действий и высоким мастерством исполнителей. Поэтому надо подходить к матчу со СКА во всеоружии. ЦСКА удалась хорошая игра с «Йокеритом». Результат отражает то, что происходило на поле. В понедельник будет совершенно другой день, впереди сложный матч, к которому надо готовиться очень серьёзно», — цитирует Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

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