Сборная Детской следж-хоккейной лиги выиграла крупнейший турнир в Канаде

Сборная Детской следж-хоккейной лиги заняла первое место на крупнейшем международном турнире Cruisers Cup-2018 в Канаде.



Россияне на этом турнире не проиграли ни одного матча, разгромив сильнейшие юниорские команды США и Канады.



Турнир по следж-хоккею Cruisers Cup-2018 проходил со 2 по 4 ноября в городе Брамптоне.



В составе сборной команды Детской следж-хоккейной лиги выступали следующие спортсмены: Кирилл Гаврилов, Виктория Тимофеева, Кирилл Афонасов (все — «Тропик» Тула), Юрий Бойко, Елизавета Шпакова, Радислав Нига (все — «Красная молния» Красноярск), Рафаэль Зиновьев, Николай Филиппов (оба — «Аврора» Санкт-Петербург), Артём Денисов («Снегири» Москва), Александр Собянин («Умка» Одинцово), Даниил Болотаев («Атал» Чебоксары), Иван Носов («Крылья Советов» Москва).