Московское «Динамо» поместило Патрика Закриссона в список травмированных

Московское «Динамо» поместило в список травмированных нападающего Патрика Закриссона, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в своём пресс-релизе.



Шведский форвард не сможет помочь команде Владимира Крикунова до 7 декабря.



В нынешнем сезоне 31-летний форвард провёл 20 матчей в регулярном чемпионате, забросил две шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «+1» и шести минутах штрафного времени.



Предыдущий сезон шведский нападающий провёл в составе «Сибири».

Сегодня, 5 ноября, подопечные Владимира Крикунова проведут матч регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Бело-голубые не могут обыграть красно-белых на протяжении пяти встреч. В нынешнем сезоне «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 4:2, этот матч состоялся 22 октября.