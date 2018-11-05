Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила тройку лучших игроков прошедшего игрового дня.



Третьей звездой назван защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона, который отдал три результативные передачи в игре с «Оттавой Сенаторз» (4:3 ОТ).



Второй звездой стал голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Шведский ветеран отразил 39 бросков в победной игре с «Баффало Сэйбрз» (3:1). Голевой передачей в этом матче отметился российский форвард Владислав Наместников.



Первой звездой назван защитник «Анахайма» Кэм Фаулер, забросивший три шайбы в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ). Американец стал седьмым защитником в истории НХЛ, который оформил хет-трик с победным голом в овертайме.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19