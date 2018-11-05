Лундквист: в первом периоде приходилось буквально выпрыгивать из штанов

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал победу в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» (3:1). В этой игре скандинавский вратарь отразил 39 бросков (14 – в меньшинстве) и стал второй звездой игрового дня в НХЛ.



«Меньшинство сегодня сыграло великолепно. В первом периоде соперник здорово двигал шайбу, создавал моменты, так что нам приходилось буквально выпрыгивать из штанов. Но с каждой минутой мы обретали всё большую уверенность», — приводит слова шведского вратаря официальный сайт НХЛ.



«Синерубашечники» продлили победную серию до трёх матчей. В игре с «Баффало» в состав «Рейнджерс» вернулся форвард Павел Бучневич, который отметился четырьмя силовыми приёмами и получил похвалу от наставника Дэвида Куинна.

Куинн: я доволен игрой Бучневича в матче с «Баффало»