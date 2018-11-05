Генменеджер «Лос-Анджелеса»: хотим, чтобы Дежарден повысил настрой хоккеистов

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Кингз» Роб Блэйк прокомментировал назначение Уилли Дежардена на пост главного тренера команды. 61-летний специалист пришёл на смену уволенному Джону Стивенсу.



«Всё пошло не так, как ожидало руководство. С самого начала и до сегодняшнего момента команда играла не так, как мы рассчитывали. Мы хотим, чтобы Уилли повысил настрой хоккеистов. Нам нужно, чтобы они играли со страстью. Руководители рассчитывают, что Дежарден поможет команде в этом плане, и мы начнём двигаться в правильном направлении», — цитирует Блэйка официальный сайт НХЛ.



Команда из Калифорнии выдала один из худших стартовых отрезков в своей истории, потерпев 9 поражений в 13 матчах. «Короли» занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.

Ковальчук выбрал не ту команду. «Лос-Анджелес» на дне и уже сменил тренера О Кубке Стэнли можно даже не мечтать.