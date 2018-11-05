Кожевников: Никитин выдержал наезды специалистов, ЦСКА победит СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников предположил, что ЦСКА выиграет второе в сезоне «армейское» дерби. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — СКА.

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«Я думаю, что ЦСКА сегодня победит. На данном этапе они прибавили и здорово смотрятся. В начале сезона у них была непонятная игра, но сейчас команда нашла взаимопонимание. Она неплохо смотрится, держит темп до конца и матчи вытаскивает. Многое будет зависеть от того, кого Никитин поставит в рамку, но его подопечные сейчас выглядят сбалансированно. У них есть ритм и игра, так что ЦСКА должен победить.



У «армейцев» всегда была большая глубина состава. Сейчас в их распоряжении пять звеньев, что, кстати, два года назад было у СКА. Они пошли по правильному пути. Взрослеет Окулов, вторая молодость появляется у Попова. Команда вся играет, защитники тоже здорово прибавили, сейчас москвичи мало пропускают. В начале сезона мне не нравился тот хаос, который у них присутствовал, а сейчас их игра смотрится хорошо. Надо отдать должное Никитину за то, что он сбалансировал состав, который местами выглядит здорово. Видно, что ЦСКА – боевая команда с большими задачами. Согласен, что Никитин дал нападающим свободу действий. Его надо похвалить, он вытерпел наезды от нас, специалистов, и нашёл сочетания звеньев. Команда пока у него хорошо смотрится.



СКА лидировал бы сейчас при трёхочковой системе. Не просчиталось ли их руководство, ратуя за этот вариант? Не сказал бы так. К ним пришёл новый тренер, возникла совершенно другая специфика, много ведущих игроков уехало. Какое-то время им нужно дать. СКА неплохо начал, но потом Дацюк с Гусевым подсели. Нужно дать им встряску, хотя игроки у Питера индивидуально сильнее, чем у ЦСКА. Воробьёв даёт играть молодым, но они же не суперталанты.



Они классные игроки, которые могут вырасти в больших мастеров. Но сейчас им нужно время на то, чтобы адаптироваться, найти друг друга. Какое-то время должно пройти для стабилизации игры. Тот же Окулов, например, в прошлом году собой особо ничего не представлял, а к середине нынешнего сезона он начал смотреться. Нужно время, у СКА хорошая команда, там дают играть молодёжи, так что они ещё заиграют. Но сейчас ЦСКА смотрится лучше», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.