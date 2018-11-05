Пашков: глубина состава ЦСКА позволяет распределить силы на два матча за сутки

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от предстоящего «армейского» дерби. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – СКА.



«С одной стороны, у ЦСКА тяжелее календарь — в воскресенье красно-синие принимали «Йокерит», теперь в гости едет другой и главный фаворит Западной конференции — СКА. С другой стороны, у «армейцев» Москвы такая длинная «лавка», что они имеют возможность распределить силы и на два важнейших матча за сутки.



Наверное, и здесь можно покритиковать составителей календаря. Хотя, как известно, мы берём пример с НХЛ, а там спаренные матчи на выходные — в порядке вещей.



Фаворит матча? Я считаю, что в обоих московских матчах шансы всех четырёх команд равны, что идёт нашему хоккею только на пользу. Тем обидней то, что такие игры пройдут в одно время и в одном городе», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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