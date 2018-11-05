Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин в топ-2, Цулыгин теряет контроль в «Салавате»

Редакция «Чемпионата» составила традиционный рейтинг тренеров КХЛ сезона-2018/19 на данный момент. Рейтинг выходит каждый понедельник. При его составлении учитывались кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

1 (1). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

2 (3). Игорь Никитин (ЦСКА)

3 (2). Илья Воробьёв (СКА)

4 (4). Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»)

5 (7). Андрей Скабелка («Барыс»)

6 (8). Боб Хартли («Авангард»)

7 (5). Дмитрий Квартальнов («Локомотив»)

8 (6). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

9 (20). Дэвид Немировски («Торпедо»)

10 (10). Йозеф Яндач («Металлург»)

11 (11). Алексей Жамнов («Спартак»)

12 (13). Сергей Зубов (ХК «Сочи»)

13 (15). Гиртс Анкипанс («Динамо» Рига)

14 (14). Андрей Назаров («Нефтехимик»)

15 (17). Владимир Крикунов («Динамо» М)

16 (9). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

17 (21). Алексей Тертышный («Трактор»)

18 (18). Юсси Тапола («Куньлунь»)

19 (16). Владимир Орсаг («Слован»)

20 (12). Александр Андриевский («Сибирь»)

21 (24). Сергей Светлов («Адмирал»)

22 (19). Валерий Белов («Витязь»)

23 (23). Николай Борщевский («Амур»)

24 (22). Александр Гулявцев («Северсталь»)

25 (25). Горди Дуайер («Динамо» Минск).