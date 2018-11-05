«Торпедо» — «Ак Барс»: Лямкин заменит Педана в составе казанского клуба

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан пропустит предстоящий матч с «Торпедо», информирует пресс-служба казанского клуба. Место 25-летнего хоккеиста в стартовом составе займет Никита Лямкин.



Полностью состав команды Зинэтулы Билялетдинова будет выглядеть следующим образом:



Гарипов (Подъяпольский);

Лямкин – Батыршин, Секач – Ландер – Азеведу;

Яруллин – Марков, Галиев – Попов – Ткачёв;

Постма – Юдин, Лукоянов – Михеев – Потапов;

Глухов – Бурмистров – Клинкхаммер.



Ранее стало известно, что матч в Нижнем Новгороде пропустит нападающий Данис Зарипов.

Матч «Торпедо» — «Ак Барс» состоится сегодня, 5 ноября, начало – в 17:00 мск. Игра в Нижнем Новгороде станет для обеих команд заключительной перед перерывом на первый этап Евротура – Кубок Карьяла, который пройдёт в Финляндии с 8 по 11 ноября.