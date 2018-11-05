Вайсфельд: слабых сторон у «Автомобилиста» нет, он даже может избежать спада

Бывший генеральный менеджер «Автомобилиста» Леонид Вайсфельд прокомментировал выступление уральского клуба в нынешнем сезоне.

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«В «Автомобилисте» кроме легионеров много кого можно выделить: и Голышева, и Василевского, и Трямкина. Сейчас дело даже не в хорошем подборе игроков, а в том, что в команде хорошая обстановка, за счёт этого у них всё получается.



Точно нельзя говорить, что всё решает правильный подбор легионеров, а если слово «всё» заменить на «многое», то безусловно. Всё складывается из нюансов, игрокам создали комфортные условия, и ребята просто играют в своё удовольствие. Хотя правильный подбор легионеров, да и вообще игроков, — это важно. Но ведь ещё надо объединить их общей целью. Наличие хороших игроков не гарантирует наличия хорошей команды, а в «Автомобилисте» смогли создать команду.



Явных слабых сторон у «Автомобилиста» нет, чтобы были какие-то провалы. Но нет предела совершенству, всегда можно искать, что улучшить. С точки зрения физиологии спад, конечно, должен быть, но его можно предотвратить ротацией игроков. Сейчас «Автомобилист» уже может заниматься такими экспериментами, причём совершенно безболезненно. К тому же спад может быть разный – одна-две игры или 10. Надо постараться избежать 10-матчевого спада», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.