Куликов: Макдэвид набирает очки, когда хочет, с ним в НХЛ никто не сравнится

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов дал оценку капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду.



«Я бы никого в лиге не поставил рядом с Макдэвидом, даже Малкина и Кросби. Сравнивать хоккеистов можно. Просто с Макдэвидом никто не сравнится. Если человек набирает очки, когда хочет, какой смысл тогда сравнивать?



Есть ребята, у которых хорошие руки, но они не могут пользоваться этим на высокой скорости. А Коннор может на высокой скорости убирать так же, как будто он стоит на месте. Плюс он набирает скорость за два шага. Ребятам надо, ну, мне надо, пять шагов сделать, а ему — два. Не знаю, есть ли шансы, когда выходишь против него. Есть, наверное. Если получится правильно подкатиться. Разве не видно, что он мимо защитников, как мимо стоячих, проезжает?» — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Как живёт наш хоккеист в Америке. У него шведская жена и интересная карьера Первое большое интервью с Дмитрием Куликовым. Вообще.