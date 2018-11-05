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Доус: у нас сложилась отличная командная химия с Голышевым и Да Костой

Доус: у нас сложилась отличная командная химия с Голышевым и Да Костой
Хоккей / КХЛ

Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус прокомментировал победу над «Сибирью» (4:2). В этой игре он набрал 4 (1+3) очка.

«Конечно, я очень доволен тем, что смог набрать четыре очка. Всегда стараюсь выкладываться по полной программе. В первом периоде у нас с ребятами не пошла игра, поэтому мы постарались прибавить после перерыва. Я забил гол, а потом партнёры здорово открывались, и мне лишь оставалось найти их точной передачей.

У нас сложилась отличная командная химия с Да Костой и Голышевым, но я бы не сказал, что только наше звено предопределило результат матча с «Сибирью». Остальные ребята тоже приложили много усилий. Я бы отметил звено Паре. У нас был тяжёлый календарь, поэтому игроки и тренерский штаб с удовольствием отдохнут во время перерыва», — сказал Доус в интервью клубному телевидению.

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