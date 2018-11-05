ЦСКА — СКА: команды объявили составы на матч

Стали известны составы ЦСКА и СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом клубы сообщили в своих «твиттерах». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «армейского» дерби, начало – в 17:00 мск.



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Дальбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;

Блажиевский – Марченко, Калинин – Андронов – Хансен;

Нестеров – Науменков, Попов – Шалунов – Окулов;

Пашнин, Слепышев – Светлаков – Телегин.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Карпов;

Хафизуллин – Земчёнок, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;

Зубарев – Зуб, Дергачёв – Коскиранта – Плотников;

Рундблад, Тихонов – Каблуков – Кетов, Мальцев.

ЦСКА лидирует в Западной конференции, опережая СКА на одно очко.