ЦСКА — СКА: команды объявили составы на матч

Стали известны составы ЦСКА и СКА на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом клубы сообщили в своих «твиттерах». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию «армейского» дерби, начало – в 17:00 мск.
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Дальбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;
Блажиевский – Марченко, Калинин – Андронов – Хансен;
Нестеров – Науменков, Попов – Шалунов – Окулов;
Пашнин, Слепышев – Светлаков – Телегин.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Карпов;
Хафизуллин – Земчёнок, Кузьменко – Бывальцев – Барабанов;
Зубарев – Зуб, Дергачёв – Коскиранта – Плотников;
Рундблад, Тихонов – Каблуков – Кетов, Мальцев.
ЦСКА лидирует в Западной конференции, опережая СКА на одно очко.
Интриги дня КХЛ: кто главный на Западе? Битва ЦСКА и СКА
А московское «Динамо» наконец-то выиграет дерби со «Спартаком».