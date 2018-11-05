Купер: горжусь тем, что у «Тампы» никогда не было длинной серии поражений

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о секретах работы с командой.



«В команде должен быть заложен определённый стандарт игры, чтобы на каждый матч мы выходили, как будто уже ведём в счёте. Я очень горжусь командой, потому что у нас ни разу не было длительной проигрышной серии. Команда понимает, как надо играть и что нужно для победы. Мы понимаем, как тяжело подняться на вершину. Легко убеждать себя в том, что мы туда обязательно снова поднимемся. Но это не про нас. Никто из нас не думает, что нам это гарантировано. Возможно, такие мысли посещали нас после 2015 года, но точно не сейчас. Нам надо преодолеть последний рубеж», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.