Таварес — о лучшем гостевом старте за 77 лет: никто в «Торонто» этого не знал

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением об удачной игре команды в гостевых матчах. Напомним, «листья» удался лучший старт в гостевых играх за последние 77 лет.



«У нас нет никого, кто знал бы об этой гостевой статистике и как давно команда в последний раз так удачно играла в начале сезона. Я просто знаю, что мы должны продолжать в том же духе



Соперники приезжают в Торонто приезжают готовыми играть и борются до последнего. В матче с „Далласом“ мы сделали много хорошего. Но иногда происходит вот так. Иногда выигрываешь матчи, которые должен проигрывать, а порой проигрываешь там, где должен был выигрывать. Но мы хотим выигрывать в обеих ситуациях — дома и в гостях», — цитирует игрока официальный сайт лиги.