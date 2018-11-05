«Авангард» одолел «Куньлунь», одержав третью победу подряд

«Авангард» в Балашихе одержал уверенную победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 5:1. Для подопечных Боба Хартли победа стала третьей подряд.



В первом периоде счёт открыл защитник «Авангарда» Вилле Покка. Во второй 20-минутке «ястребы» упрочили преимущество благодаря заброшенным шайбам Кирилл Петрова и Коди Франсона. В третьем периоде команды обменялись голами Ильи Михеева и Тейлора Бека. Окончательный счёт установила заброшенная шайба Максима Чудинова.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19