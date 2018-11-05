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«Авангард» одолел «Куньлунь», одержав третью победу подряд

«Авангард» одолел «Куньлунь», одержав третью победу подряд
Хоккей / КХЛ

«Авангард» в Балашихе одержал уверенную победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 5:1. Для подопечных Боба Хартли победа стала третьей подряд.

В первом периоде счёт открыл защитник «Авангарда» Вилле Покка. Во второй 20-минутке «ястребы» упрочили преимущество благодаря заброшенным шайбам Кирилл Петрова и Коди Франсона. В третьем периоде команды обменялись голами Ильи Михеева и Тейлора Бека. Окончательный счёт установила заброшенная шайба Максима Чудинова.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2018, понедельник. 17:00 МСК
Авангард
Омск
5 : 1
1:0, 2:0, 2:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Покка (Манукян, Семёнов) – 10:40 (5x5), 2:0 – Петров (Манукян) – 32:05 (5x5), 3:0 – Франсон (Манукян, Широков) – 39:36 (5x5), 4:0 – Михеев – 46:13 (5x5), 4:1 – Бек (Вольски, Сундстрём) – 49:43 (5x5), 5:1 – Чудинов (Манукян, Семёнов) – 55:52 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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