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«Витязь» в результативном матче переиграл «Локомотив»

«Витязь» в результативном матче переиграл «Локомотив»
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Витязь» на домашней арене одолел «Локомотив» в результативной встрече, игра закончилась со счётом 4:3. Подопечные Валерия Белова одержали вторую победу в последних семи встречах.

В первом периоде соперники забросили по две шайбы: авторами голов стали Александр Сёмин, Александр Шевченко, Даниил Апальков и Денис Алексеев. Во второй 20-й минутке «Витязь» и «Локомотив» забросили ещё по одной шайбе усилиями Дениса Кокарева и Степана Санникова. На 46-й минуте гол Александра Никулина вывел хозяев вперёд, принеся им победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2018, понедельник. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
4 : 3
2:2, 1:1, 1:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Сёмин – 07:26 (5x5), 1:1 – Апальков (Козун, Рафиков) – 09:52 (5x5), 1:2 – Алексеев (Аверин, Санников) – 13:28 (5x4), 2:2 – Шевченко (Евсеенков, Выглазов) – 14:59 (5x5), 3:2 – Кокарев (Швец-Роговой) – 21:51 (5x5), 3:3 – Санников (Осипов, Аверин) – 24:01 (5x4), 4:3 – Никулин (Макеев) – 45:09 (5x5)

Посмотреть видео с забитыми голами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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