«Витязь» в результативном матче переиграл «Локомотив»

Хоккейный клуб «Витязь» на домашней арене одолел «Локомотив» в результативной встрече, игра закончилась со счётом 4:3. Подопечные Валерия Белова одержали вторую победу в последних семи встречах.



В первом периоде соперники забросили по две шайбы: авторами голов стали Александр Сёмин, Александр Шевченко, Даниил Апальков и Денис Алексеев. Во второй 20-й минутке «Витязь» и «Локомотив» забросили ещё по одной шайбе усилиями Дениса Кокарева и Степана Санникова. На 46-й минуте гол Александра Никулина вывел хозяев вперёд, принеся им победу.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19