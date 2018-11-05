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«Ак Барс» одержал волевую победу над «Торпедо»

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» уступило казанскому «Ак Барсу», матч завершился в овертайме со счётом 3:4 ОТ.

За первые 20 минут встречи соперники по разу поразили ворота: у «Торпедо» отличился Никита Сетдиков, у «Ак Барса» — Алексей Потапов. Во втором периоде команда хозяев вырвалась вперёд благодаря заброшенным шайбам Дениса Баранцева и Даниила Ильина. На старте третьего периода «Ак Барс» сократил отставание, гол в актив записал Андрей Марков. Восстановил равновесие Александр Бурмистров на 54-й минуте, а победу гостям в овертайме принёс Артём Лукоянов.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2018, понедельник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 4
1:1, 2:0, 0:2, 0:1
Ак Барс
Казань
1:0 – Сетдиков (Боди) – 13:57 (5x5), 1:1 – Потапов (Лукоянов, Батыршин) – 18:50 (5x5), 2:1 – Баранцев (Жафяров, Паршин) – 24:28 (5x5), 3:1 – Ильин (Хольм) – 32:30 (5x4), 3:2 – Марков (Ткачёв) – 44:00 (5x5), 3:3 – Бурмистров (Глухов) – 53:14 (5x5), 3:4 – Лукоянов – 60:51 (3x3)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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