«Ак Барс» одержал волевую победу над «Торпедо»

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» уступило казанскому «Ак Барсу», матч завершился в овертайме со счётом 3:4 ОТ.



За первые 20 минут встречи соперники по разу поразили ворота: у «Торпедо» отличился Никита Сетдиков, у «Ак Барса» — Алексей Потапов. Во втором периоде команда хозяев вырвалась вперёд благодаря заброшенным шайбам Дениса Баранцева и Даниила Ильина. На старте третьего периода «Ак Барс» сократил отставание, гол в актив записал Андрей Марков. Восстановил равновесие Александр Бурмистров на 54-й минуте, а победу гостям в овертайме принёс Артём Лукоянов.

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