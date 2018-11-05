Крикунов – о слухах про Кагарлицкого в «Авангарде»: вы чушь не читайте

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал слухи о возможном переходе форварда Дмитрия Кагарлицкого в «Авангард».



«Собираемся ли мы кого-то в паузе освободить из состава? Нет, конечно. Кого мы можем убрать? У нас на сегодняшний день 22 игрока в команде.



Говорят, что Кагарлицкий переходит в «Авангард»? Да бросьте вы чушь эту читать. Я вообще Интернет не читаю, пусть пишут, что хотят», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В КХЛ Кагарлицкий провёл 396 матчей, заработав в общей сложности 276 (102+174) баллов. Нападающий ранее защищал цвета мытищинского «Атланта», новокузнецкого «Металлурга», хоккейного клуба «Донбасс» и череповецкой «Северстали».