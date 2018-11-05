Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

И. Воробьёв: тройка Барабанов — Бывальцев — Кузьменко могла сыграть лучше

И. Воробьёв: тройка Барабанов — Бывальцев — Кузьменко могла сыграть лучше
Хоккей / КХЛ

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного матча с ЦСКА (1:3).

«После нескольких персональных ошибок нам забили голы. Знаем, над чем работать. Будем улучшать это. Павел Дацюк — молодец. Он сыграл на морально-волевых.

Что делал Зубарев, когда ЦСКА забивал второй гол? Такая ситуация получилась, немножко не успели смениться.

Игра тройки Барабанов — Бывальцев — Кузьменко? Могли сыграть лучше», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Когда СКА не соперник ЦСКА. Раньше всё было наоборот
И ничего, что москвичи отдыхали меньше суток.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Динар Хафизуллин и Сергей Калинин. Во второй 20-минутке хозяева забили дважды усилиями Константина Окулова и Янника Хансена. В третьем периоде штурм не принёс команде Ильи Воробьёва успеха, а ЦСКА не сумел реализовать буллит в концовке.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент