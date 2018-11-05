И. Воробьёв: тройка Барабанов — Бывальцев — Кузьменко могла сыграть лучше

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился впечатлениями от проигранного матча с ЦСКА (1:3).



«После нескольких персональных ошибок нам забили голы. Знаем, над чем работать. Будем улучшать это. Павел Дацюк — молодец. Он сыграл на морально-волевых.



Что делал Зубарев, когда ЦСКА забивал второй гол? Такая ситуация получилась, немножко не успели смениться.



Игра тройки Барабанов — Бывальцев — Кузьменко? Могли сыграть лучше», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Когда СКА не соперник ЦСКА. Раньше всё было наоборот И ничего, что москвичи отдыхали меньше суток.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Динар Хафизуллин и Сергей Калинин. Во второй 20-минутке хозяева забили дважды усилиями Константина Окулова и Янника Хансена. В третьем периоде штурм не принёс команде Ильи Воробьёва успеха, а ЦСКА не сумел реализовать буллит в концовке.