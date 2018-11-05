И. Никитин — о невызове в сборную России: мы люди подневольные

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранной встречи с петербургским СКА (3:1).



«Хорошая игра, ребята выложились. Хороший соперник, настраивать было не нужно. Довольны победой. Меньше суток на подготовку? Повторюсь, соперник серьёзный, настраивать не нужно было. На позитивных эмоциях сыграли, поэтому и состав не меняли.



Удивило ли решение, что не еду в сборную на Кубок Карьяла? Это не моё решение. Есть Илья Петрович, есть руководители. Мы люди подневольные. Это первое. Второе — у меня есть клуб. Я думаю, что здесь ничего страшного нет», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Когда СКА не соперник ЦСКА. Раньше всё было наоборот И ничего, что москвичи отдыхали меньше суток.

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