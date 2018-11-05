Уланов: Гудачек в дерби был на высоте, оставил «Спартак» в игре

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:1).



«Хочу поздравить ребят с победой, поблагодарить их за характер, за терпение. Концовка третьего периода была валидольная, много шайб на себя поймали.



Прекрасно понимали, что «Динамо» выйдет играть на победу. Видно, что они добавляют с каждой игрой. Изучили нас, наше меньшинство.



Смогли выдержали натиск соперника в первом периоде, удалось забить гол. Но во втором периоде игра выравнялась. В третьем, при счете 1:1, удаления нас немого подвели, кто-то играл, кто-то сидел. Тем не менее Юлиус Гудачек был на высоте, оставил нас в игре», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

«Спартак» вновь победил «Динамо» в московском дерби

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»