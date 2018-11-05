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Капризов — об эпизоде с Каблуковым: я что, специально это сделал?

Капризов — об эпизоде с Каблуковым: я что, специально это сделал?
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвёл итоги встречи с петербургским СКА (3:1).

«Нормально себя чувствовали после матча с «Йокеритом», многие же команды так играют. В принципе, ничего особенного. Просто в тонусе находишься и играешь спокойно. В эпизоде с Каблуковым не знаю, что случилось, желаю ему здоровья. Слушайте, это игра, я что, специально это делал?

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Матчи со СКА всегда получаются хорошими, сегодня тоже не исключение. Решающим стал характер. В сборную еду с нормальным настроением. Будет не хватать Вея? Он же не русский (смеётся)», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

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