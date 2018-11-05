Голкипер «Сибири» Тейлор избежал серьёзной травмы

Голкипер новосибирской «Сибири» Дэнни Тейлор сумел избежать тяжёлой травмы и будет в строю после окончания перерыва на Евротур, сообщает команда в «Твиттере». Напомним, голкипер не сумел доиграть матч с «Автомобилистом» (2:4) после того, как в него врезался форвард соперников Найджел Доус.



32-летний голкипер в текущем регулярном чемпионате принял участие в 15 матчах, одержав три победы, две из которых — без пропущенных шайб. Тейлор в среднем отражает 91,4% бросков по воротам при коэффициенте надёжности 2,74.



«Сибирь» находится на последнем месте в Континентальной хоккейной лиге, заработав 12 очков в 26 встречах при разнице забитых и пропущенных шайб 49-82.



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