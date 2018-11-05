Билялетдинов: Потапов — очень добротный хоккеист, всегда трудится

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от волевой победы над нижегородским «Торпедо» (4:3 ОТ).



«Неудачно сыграли во втором периоде, допустили ошибки. Соперник очень здорово играл. К счастью, внесли коррективы и третий период провели так, как должны и как хотели. Если бы знал, как будет развиваться игра, дал бы отдохнуть Андрею Педану и Данису Зарипову? Без вопросов. Конечно дал бы.



Алексей Потапов — специалист по „Торпедо“? Он очень добротный хоккеист, всегда работает и трудится. Он заслуживает большего», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт действующего обладателя Кубка Гагарина.



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