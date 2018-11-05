Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Россияне в тройку лучших игроков не попали.



Первой звездой стал нападающий «Калгари Флэймз» Шон Монахан, набравший 8 (4+4) очков в четырёх встречах. С момента дебюта в лиге Монахан является лидером «Калгари» по голам (146) и занимает второе место в команде с 299 очками.



Второй звездой признан молодой форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон, сумевший записать на свой счёт 7 (3+4) баллов в трёх играх. Швед стал одним из 16 игроков в истории НХЛ, забросившим за первые девять игр карьеры не менее девяти шайб.



Замкнул тройку лучших игроков недели форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт, отметившийся в четырёх встречах 8 (2+6) очками.