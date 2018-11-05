Хартли: «Авангард» забил пять голов в равных составах, это радует

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от матча с «Куньлунь Ред Стар» (5:1).



«Мы знали, что сегодня нам предстоит заключительная игра перед перерывом, и нам хотелось завершить первую часть сезона на позитивной ноте. Мы обсуждали это в том числе и на собрании перед игрой. Я сегодня гожусь ребятами, очень доволен тем, как они себя показали, все 60 минут отработали по полной. Во втором периоде мы нахватали ненужных удалений, но я доволен тем, как мы играли в меньшинстве. Гости достаточно хорошо играют в большинстве, но все, начиная с вратаря и заканчивая полевыми игроками, здорово нейтрализовали преимущество соперника. Нам удалось забросить пять голов в равных составах. Конечно, это не может не радовать.



Стольберг? Виктору необходимо ещё пройти некоторые формальности — оформить документы, пройти медобследование и так далее. Он лишь недавно улетел из Швейцарии, скоро прилетит к нам. Точная дата, когда он выйдет на лёд, неизвестна, но, думаю, он присоединится к команде после паузы», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Авангард» одолел «Куньлунь», одержав третью победу подряд