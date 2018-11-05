Сборная России U17 уступила Финляндии на Кубке вызова

Юниорская сборная России U17 провела второй матч на Мировом кубке вызова. Команда Сергея Голубовича встречалась со сверстниками из Финляндии и уступила со счётом 1:2.



Защищать ворота на матч тренерский штаб определил Семена Шарабарина. Александр Пашин сыграл на краю стартового звена.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами — Рони Хирвонен забросил свою в ходе игры «4 на 4», а Иван Дидковский ответил голом на 18-й минуте встречи.



Во втором периоде у соперников было достаточно шансов разыграть большинство, однако вратари Шарабарин и Вяйринен действовали безупречно. В третьем периоде единственное изменение счёта удалось Валтерри Карнаранте, который и принёс победу своей команде.



Третий матч группового этапа Мирового кубка вызова юниорская сборная России проведёт 6 ноября со сверстниками из Швеции.