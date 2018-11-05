Немировски: у «Торпедо» была хорошая игра, но удержать победный счёт не сумели

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного матча с казанским «Ак Барсом» (3:4 ОТ).



«Хорошая была игра, особенно нам удался второй период. В третьем тоже действовали более-менее, однако соперник реализовал свои шансы и мы не смогли удержать победный счёт», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Торпедо»

За первые 20 минут встречи соперники по разу поразили ворота: у «Торпедо» отличился Никита Сетдиков, у «Ак Барса» — Алексей Потапов. Во втором периоде команда хозяев вырвалась вперёд благодаря заброшенным шайбам Дениса Баранцева и Даниила Ильина. На старте третьего периода «Ак Барс» сократил отставание, гол в актив записал Андрей Марков. Восстановил равновесие Александр Бурмистров на 54-й минуте, а победу гостям в овертайме принёс Артём Лукоянов.