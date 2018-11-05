Третьяк — об играх между клубами КХЛ и НХЛ: такие матчи — всегда праздник

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал матч ЦСКА — СКА (3:1) и поделился мнением о возможных играх между клубами НХЛ и КХЛ.



«Думаю, все болельщики получили удовлетворение. Достойная, красивая и интересная игра. В начале СКА мог ещё забивать и менять счёт на 2:0. Мне было очень важно посмотреть на игроков, потому что почти вся сборная была на льду.

Матчи между клубами НХЛ и КХЛ? На мой взгляд, такие матчи могут быть очень интересными, давно подобного не было. У нас ведь есть СКА, ЦСКА, «Авангард», «Металлург». Сыграть с НХЛ всегда сродни празднику, потому что это хорошая возможность посмотреть уровень двух команд. Конечно, надо ещё обсуждать сроки, но более оптимальное время — сентябрь, когда в НХЛ готовятся к сезону. Однако как это будет, пока не знаю», — сказал Третьяк.