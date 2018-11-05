«Слован» уступил «Барысу» в Братиславе

Братиславский «Слован» на домашней арене уступил астанинскому «Барысу», встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Андрея Скабелки выиграли восемь матчей из последних десяти. «Слован» проиграл четыре встречи из пяти последних с разницей шайб 4-23.



Счёт во встрече был открыт на первой минуте второго периода, заброшенной шайбой отметился нападающий гостей Рудольф Червены. За десять минут астанинская команда сумела сравнять счёт и выйти вперёд — точные броски в свой актив сумели записать Никита Михайлис и Дмитрий Гренц.

Посмотреть видео заброшенных шайб также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19