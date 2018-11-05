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«Слован» уступил «Барысу» в Братиславе

«Слован» уступил «Барысу» в Братиславе
Хоккей / КХЛ

Братиславский «Слован» на домашней арене уступил астанинскому «Барысу», встреча завершилась со счётом 1:2. Подопечные Андрея Скабелки выиграли восемь матчей из последних десяти. «Слован» проиграл четыре встречи из пяти последних с разницей шайб 4-23.

Счёт во встрече был открыт на первой минуте второго периода, заброшенной шайбой отметился нападающий гостей Рудольф Червены. За десять минут астанинская команда сумела сравнять счёт и выйти вперёд — точные броски в свой актив сумели записать Никита Михайлис и Дмитрий Гренц.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2018, понедельник. 20:30 МСК
Слован
Братислава
1 : 2
0:0, 1:2, 0:0
Барыс
Астана
1:0 – Червены (Ржепик) – 20:48 (5x5), 1:1 – Михайлис (Петерссон, Диц) – 26:50 (5x3), 1:2 – Гренц – 30:51 (5x5)

Посмотреть видео заброшенных шайб также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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