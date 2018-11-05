Фазель: победители КХЛ и НХЛ могут сыграть между собой в сентябре 2019 года

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал о возможных матчах между клубами КХЛ и НХЛ.



«Мы провели переговоры, но они в дальнейшем будут труднее, чем обычно. Есть планы провести матчи между обладателями Кубка Гагарина и Кубка Стэнли в сентябре. Гэри Беттмэн может быть готов, но нам нужно обсудить это с КХЛ. Гэри принципиально не против этих игр, но есть ряд различных точек в обсуждении. Сложнее будет уговорить победителя Кубка Стэнли, потому что турнир завершится в июне, а нужно играть уже в сентябре, что всегда очень чувствительно.



Проведение матча клуба НХЛ с победителем Лиги чемпионов? Мы должны обсудить этот вопрос между европейскими лигами: Лигой чемпионов, Hockey Europe, КХЛ, какая из европейских команд может играть с соперником из НХЛ уже в следующем году, либо в течение ближайших двух лет», — цитирует Фазеля ТАСС.

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