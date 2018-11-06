«Вашингтон» — «Эдмонтон»: Овечкин забросил свою 11-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился своей 11-й заброшенной шайбой в сезоне. В домашней встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (идёт 2-й период, 4:2) форвард забросил во втором периоде на 34-й минуте, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.

Эта шайба стала 17-м результативным очком Овечкина в текущем сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 1139 (618+521) баллами за результативность в 1016 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Овечкина доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в 2018 году Овечкин стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).