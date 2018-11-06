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Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Эдмонтон»

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2.

Уже по прошествии стартовых шести минут хозяева вели 2:0 – отличились Якуб Врана и Деванте Смит-Пелли. Коннор Макдэвид в середине первого периода одну шайбу отыграл. Второй игровой отрезок также завершился со счётом 2:1 – на голы Ти Джея Оши и Александра Овечкина точным броском ответил Леон Драйзайтль.

Овечкин забил 11-й гол в сезоне, заработал две минуты штрафа, трижды бросил в створ ворот, совершил три силовых приёма за 19 минут и 52 секунды, проведённых на льду. В активе Евгения Кузнецова голевая передача, один бросок, три силовых приёма и 19.07. Дмитрий Орлов сыграл 21.50.

«Вашингтон» прервал двухматчевую серию поражений, набрал 15 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» (17) – шестой на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2018, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
4 : 2
2:1, 2:1, 0:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Врана (Смит-Пелли, Бойд) – 02:44 (5x5), 2:0 – Смит-Пелли (Бойд) – 05:44 (5x5), 2:1 – Макдэвид (Клефбом, Ньюджент-Хопкинс) – 10:24 (5x4), 3:1 – Оши (Бекстрём, Карлсон) – 28:11 (5x5), 3:2 – Драйзайтль (Ларссон, Ньюджент-Хопкинс) – 30:41 (5x5), 4:2 – Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 33:09 (5x4)
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