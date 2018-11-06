Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Эдмонтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2.



Уже по прошествии стартовых шести минут хозяева вели 2:0 – отличились Якуб Врана и Деванте Смит-Пелли. Коннор Макдэвид в середине первого периода одну шайбу отыграл. Второй игровой отрезок также завершился со счётом 2:1 – на голы Ти Джея Оши и Александра Овечкина точным броском ответил Леон Драйзайтль.



Овечкин забил 11-й гол в сезоне, заработал две минуты штрафа, трижды бросил в створ ворот, совершил три силовых приёма за 19 минут и 52 секунды, проведённых на льду. В активе Евгения Кузнецова голевая передача, один бросок, три силовых приёма и 19.07. Дмитрий Орлов сыграл 21.50.

«Вашингтон» прервал двухматчевую серию поражений, набрал 15 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» (17) – шестой на Западе.