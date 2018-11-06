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33 сейва Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Бостоном»

33 сейва Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Бостоном»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» в овертайме в гостях уступил «Бостон Брюинз» — 1:2. Команды обменялись голами в первые шесть минут – на шайбу Радека Факсы в меньшинстве точным броском в большинстве ответил Давид Пастрняк. Второй и третий период вышли безголевыми, а победу хозяевам в дополнительное время принёс Брэд Маршан.

Голкипер «звёзд» Антон Худобин отразил 33 броска из 35. Валерий Ничушкин однажды бросил в створ и совершил два силовых приёма, сыграв 10 минут и 42 секунды. Александр Радулов участия во встрече не принимал.

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» в серии буллитов взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3. В составе канадской команды отличились Макс Доми, Джонатан Друен и Арттури Лехконен, победный буллит в активе Йоэля Армии. За «островитян» дублем отметился Кейси Чижикас, ещё один гол забил Валлтери Фильппула.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2018, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 1
1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Факса (Хейсканен) – 03:51 (4x5), 1:1 – Пастрняк (Бержерон, Дебраск) – 05:11 (5x4), 2:1 – Маршан (Крейчи, Крюг) – 64:29 (5x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2018, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3 : 4
3:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Чижикас (Пелеч, Джонстон) – 04:04 (5x5), 1:1 – Друен (Доми, Юульсен) – 05:59 (5x5), 2:1 – Фильппула (Комаров) – 07:44 (5x5), 3:1 – Чижикас (Клаттербак) – 14:58 (5x5), 3:2 – Доми (Друен, Армиа) – 35:36 (5x4), 3:3 – Лехконен (Юульсен, Котканиеми) – 47:43 (5x5), 3:4 – Армиа – 65:00 ( ПБ)
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