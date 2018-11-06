33 сейва Худобина не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Бостоном»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» в овертайме в гостях уступил «Бостон Брюинз» — 1:2. Команды обменялись голами в первые шесть минут – на шайбу Радека Факсы в меньшинстве точным броском в большинстве ответил Давид Пастрняк. Второй и третий период вышли безголевыми, а победу хозяевам в дополнительное время принёс Брэд Маршан.

Голкипер «звёзд» Антон Худобин отразил 33 броска из 35. Валерий Ничушкин однажды бросил в створ и совершил два силовых приёма, сыграв 10 минут и 42 секунды. Александр Радулов участия во встрече не принимал.

В параллельном матче «Монреаль Канадиенс» в серии буллитов взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:3. В составе канадской команды отличились Макс Доми, Джонатан Друен и Арттури Лехконен, победный буллит в активе Йоэля Армии. За «островитян» дублем отметился Кейси Чижикас, ещё один гол забил Валлтери Фильппула.