Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Филадельфия» прервала победную серию «Аризоны» благодаря трём очкам Жиру

«Филадельфия» прервала победную серию «Аризоны» благодаря трём очкам Жиру
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде одержал уверенную победу над «Аризоной Койотс» — 5:2.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «лётчиков» Клод Жиру, забивший два гола и отдавший результативную передачу на Шейна Гостисбера. Также в составе гостей отличились Шон Кутюрье и Оскар Линдблом, поразивший в концовке встречи пустые ворота. У «койотов» голы на счету Алекса Гальченюка и Михаэля Грабнера.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов в очередной раз провёл на льду больше всех времени в команде (24 минуты и 52 секунды), нанеся пять бросков в створ ворот.

«Лётчики» одержали третью победу в четырёх последних матчах, набрали 15 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Аризона» (14) прервала серию из пяти выигрышей, она – 12-я на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2018, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2 : 5
0:2, 1:1, 1:2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Жиру (Кутюрье, Гостисбер) – 12:34 (5x5), 0:2 – Гостисбер (Жиру, Конечны) – 19:10 (5x4), 1:2 – Гальченюк (Келлер, Экман-Ларссон) – 21:14 (5x4), 1:3 – Кутюрье – 37:05 (5x5), 1:4 – Жиру (Симмондс) – 46:35 (5x5), 2:4 – Грабнер (Паник, Коннотон) – 54:04 (5x5), 2:5 – Линдблом (Патрик, Ворачек) – 58:11 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент