«Филадельфия» прервала победную серию «Аризоны» благодаря трём очкам Жиру

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на выезде одержал уверенную победу над «Аризоной Койотс» — 5:2.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «лётчиков» Клод Жиру, забивший два гола и отдавший результативную передачу на Шейна Гостисбера. Также в составе гостей отличились Шон Кутюрье и Оскар Линдблом, поразивший в концовке встречи пустые ворота. У «койотов» голы на счету Алекса Гальченюка и Михаэля Грабнера.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов в очередной раз провёл на льду больше всех времени в команде (24 минуты и 52 секунды), нанеся пять бросков в створ ворот.

«Лётчики» одержали третью победу в четырёх последних матчах, набрали 15 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Аризона» (14) прервала серию из пяти выигрышей, она – 12-я на Западе.