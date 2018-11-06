Сын Клода Лемье дисквалифицирован за удар в голову Трочека

Форвард «Виннипег Джетс» Брендан Лемье дисквалифицирован на два матча, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Сын известного игрока Клода Лемье получил дисквалификацию по итогам разбирательства эпизода второго матча NHL Global Series с «Флоридой Пантерз» (2:4), который прошёл в Хельсинки. В этой игре Лемье был удалён до конца матча за удар в голову форварда «Пантерз» Винсента Трочека.

Видео момента также можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.

По условиям коллективного соглашения, из зарплаты канадского форварда будет удержано $ 9 тыс., которые пойдут в фонд экстренной помощи игрокам. В девяти матчах этого сезона 22-летний Лемье не набрал очков, заработав при этом 27 минут штрафа.

