Победивший рак Бойл сделал первый хет-трик в НХЛ в месяц борьбы против рака

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде разгромил «Питтсбург Пингвинз» — 5:1.

Главным героем встречи стал форвард «дьяволов» Брайан Бойл, оформивший хет-трик и совершивший восемь силовых приёмов за 13 минут и 30 секунд, проведённых на льду. Хет-трик стал для него первым в карьере на уровне НХЛ (в 705-м матче по счету) и получился натуральным – три шайбы были заброшены подряд.

Примечательно, что ноябрь считается международным месяцем борьбы против рака у мужчин. В прошлом году у Бойла был диагностирован хронический миелоидный лейкоз – разновидность ракового заболевания. 33-летнему центрфорварду, которому 19 сентября 2017 года поставили диагноз хроническая миелоидная лейкемия, врачи изначально сказали, что до полной ремиссии заболевания может пройти 18 месяцев. У Брайана это заняло 12 месяцев и 33 дня, и в октябре он сообщил, что болезнь вступила в стадию ремиссии.

Видео игры Бойла также можно посмотреть на YouTube-канале Sportsnet.