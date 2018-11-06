Пастрняк вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ, Овечкин делит второе место

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» в овертайме в гостях уступил «Бостон Брюинз» — 1:2. Команды обменялись голами в первые шесть минут – на шайбу Радека Факсы в меньшинстве точным броском в большинстве ответил Давид Пастрняк. Второй и третий периоды вышли безголевыми, а победу хозяевам в дополнительное время принёс Брэд Маршан.

Чешский форвард «Бостона» забросил 12-ю шайбу в сезоне и вышел в лидеры снайперской гонки НХЛ. Второе место делят сразу пять хоккеистов, в том числе и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого 11 точных бросков.

Также по 11 раз успех праздновали форварды «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и Габриэль Ландеског, нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн и представитель «Сан-Хосе Шаркс Тимо Майер.