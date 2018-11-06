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Сборная России U20 потерпела поражение в первом матче суперсерии

Сборная России U20 потерпела поражение в первом матче суперсерии
Хоккей / МЧМ по хоккею-2019

Молодёжная сборная России неудачно начала ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. В первом матче подопечные Валерия Брагина потерпели поражение от сборной Западной лиги (WHL) — 1:2.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте первого периода. Даниил Тарасов справился с броском от синей линии, Дилан Козенс подобрал отскок и поразил дальний угол. Российской команде удалось отыграться спустя 26 секунд. Степан Старков классной передачей вывел Павла Шэна на ворота канадцев, Павел выкатился один на один и с кистей бросил точно в угол ворот Иэна Скотта. Победу «западникам» принёс Джорди Беллерив, огорчивший Тарасова на 51-й минуте встречи. Бретт Лисон из-за ворот сделал перевод в центр, а Беллерив с кистей бросил точно в угол.

Суперсерия Россия U20 - Канада U20
06 ноября 2018, вторник. 06:00 МСК
Канада WHL
2 : 1
1:1, 0:0, 1:0
Россия U20
1:0 – Козенс (Ву, Дьювар) – 14:00 (5x5), 1:1 – Шэн (Старков, Яремчук) – 14:26 (5x5), 2:1 – Беллерив (Лисон, Фикс-Волански) – 50:31 (5x5)

Повторный матч с командой Тима Хантера состоится завтра, 7 ноября, начало встречи — в 06:00 мск.

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