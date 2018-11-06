Сборная России U20 потерпела поражение в первом матче суперсерии

Молодёжная сборная России неудачно начала ежегодную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. В первом матче подопечные Валерия Брагина потерпели поражение от сборной Западной лиги (WHL) — 1:2.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте первого периода. Даниил Тарасов справился с броском от синей линии, Дилан Козенс подобрал отскок и поразил дальний угол. Российской команде удалось отыграться спустя 26 секунд. Степан Старков классной передачей вывел Павла Шэна на ворота канадцев, Павел выкатился один на один и с кистей бросил точно в угол ворот Иэна Скотта. Победу «западникам» принёс Джорди Беллерив, огорчивший Тарасова на 51-й минуте встречи. Бретт Лисон из-за ворот сделал перевод в центр, а Беллерив с кистей бросил точно в угол.

Повторный матч с командой Тима Хантера состоится завтра, 7 ноября, начало встречи — в 06:00 мск.