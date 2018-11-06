Назаров: «Нефтехимик» поднялся в КХЛ на три-четыре позиции выше нашего уровня

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги первых двух месяцев регулярного чемпионата КХЛ.

«Сентябрь и октябрь 2018 года «Нефтехимик» в целом может занести себе в актив. Мы находимся в гонке за путёвками в плей-офф, а, если учитывать бюджетные возможности всех клубов, поднялись в КХЛ на три-четыре позиции выше нашего уровня. Это достойный промежуточный результат, которого добились наши хоккеисты. Они показали безупречную работу еще на июльском молодежном сборе — и с тех пор темп не сбавляли, прошли осенний отрезок достаточно ровно.

Мы чувствуем, как изменилось отношение к нашей команде, настрой соперников. Теперь «Нефтехимик» — не тёмная лошадка, а признанная и в Восточной конференции, и в КХЛ в целом единица. Это чувствуется и по гостевым матчам, и по домашним.

Судя по всему, впервые в истории «Нефтехимика» клуб делегирует в сборные сразу семь хоккеистов. Наши капитан и вице-капитан Падакин и Шарипзянов вызваны в олимпийскую команду России, 18-летний талант Шафигуллин — в молодёжную.



Также обратили на себя внимание штаба сборной Финляндии наши легионеры Пуустинен, Руохомаа и Няттинен — впервые они приглашены в команду Суоми всей тройкой. Наконец, чешской сборной востребован центрфорвард Нестрашил», — цитирует Назарова Russia-Hockey.