Худобин: выругаюсь, сломаю клюшку о стену, снова выругаюсь и пойду спать

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин после невероятно драматичного поражения от «Бостон Брюинз» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги рассказал, как он собирается сфокусироваться на завтрашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс».

«Произнесу пару ругательств, возможно, сломаю клюшку о стену, сяду в самолёт, посмотрю телевизор, выйду из самолёта, снова выругаюсь, накричу на кого-нибудь и пойду спать», — цитирует Худобина официальный сайт НХЛ.

В матче со своей бывшей командой российский вратарь стал одним из главных действующих лиц. Худобин отразил 33 броска и пропустил решающую шайбу в овертайме, когда игроки «Далласа» остались втроём против пятёрки соперника после того, как дважды нарушили правила с интервалом в девять секунд.