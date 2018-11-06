Михайлов: в ЦСКА есть с кем работать, поэтому Никитина нет в сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился впечатлениями от вчерашней победы ЦСКА в «армейском» дерби, а также объяснил, почему главный тренер москвичей Игорь Никитин не был вызван в штаб сборной России на первый этап Евротура.

«Могу сказать, что в физическом плане и в катании ЦСКА переиграл «армейцев» с Невы. Мы были быстрее и мобильнее. И в завершении наши форварды были точнее, чем нападающие СКА. Не сказал бы, что сейчас ЦСКА выглядит намного сильнее питерских одноклубников. Причина победы кроется в том, что команда Никитина подошла к данной игре в лучшем физическом состоянии.

Почему Игоря Валерьевича не вызвали в штаб сборной? Потому что в ЦСКА остались игроки, с которыми надо работать. Точно так же в СКА остался Алексей Кудашов», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.