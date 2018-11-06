Рирден: иногда приходится учиться дорогой ценой, даже когда ты команда-чемпион

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал победу над «Эдмонтон Ойлерз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Сегодня мы намного увереннее удерживали преимущество в счёте, чем в матче против «Монреаля» несколько дней назад. Иногда приходится учиться дорогой ценой, даже когда ты команда-чемпион. Видеть, как два очка уплывают из-под твоего носа, довольно неприятно, но вопрос в том, выучил ли ты этот урок», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на восьмое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве. Российский форвард реализовал большинство на 34-й минуте матча, воспользовавшись передачами Джона Карлсона и Евгения Кузнецова. Теперь на счету капитана «столичных» 234 шайбы, заброшенные в большинстве, он догнал Марселя Дионна.