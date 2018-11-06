Умер советский хоккеист Виктор Кузнецов

Советский хоккеист и тренер Виктор Кузнецов скончался в Эстонии в возрасте 74 лет после тяжёлой и продолжительной болезни, сообщает портал «Делфи».

Кузнецов родился в Свердловске, играл в местном «Автомобилисте». Он был участником одного из самых известных матчей в истории советского хоккея, когда в 1968 году «Автомобилист» в матче первенства страны со счётом 6:0 обыграл в гостях московский ЦСКА, который на тот момент был 14-кратным чемпионом СССР и базовым клубом советской сборной. Кузнецов забросил четвёртую шайбу в матче. После «Автомобилиста» Кузнецов уехал в Казахстан, где в том числе защищал цвета усть-каменогорского «Торпедо».

В Эстонскую ССР Кузнецов прибыл по окончании Высшей школы тренеров в 1984 году, здесь он начал тренировать клуб «Кеэмик», который не раз приводил к победе в чемпионате республики.