Гиматов — о своём удалении «5+20»: я считаю, что был чистый силовой приём

Нападающий «Салавата Юлаева» Эдуард Гиматов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2) и рассказал о своей драке с Глебом Семёновым.

«Победа над «Нефтехимиком» была очень важна для команды, так как мы проиграли последние три игры. Никакой паники в команде не было, всё в обычном режиме. Все игроки понимали, что нужно было переломить серию неудач. Хорошо, что взяли два очка в Нижнекамске.

Моё удаление до конца матча? Я считаю, что сделал чистый силовой приём. Точно такой же был применён против меня в матче с «Динамо». Драка – это нормальное явление в хоккее. Игрок «Нефтехимика» правильно сделал, что вступился за своего партнёра. Почему не стал наносить последний удар? Противник уже упал. Конечно, я не буду бить лежачего», – цитирует Гиматова «Горобзор».

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.